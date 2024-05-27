27.05.2024 11:05 Віталій Хінєвіч

Почесний харків’янин Сергій Соколовський святкує день народження

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 27 травня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, начальника Національної академії Національної гвардії України, генерал-лейтенанта Сергія Соколовського.

«Вітаю з днем народження людину честі та мужності, блискучого керівника, досвідченого військового та відданого патріота України!

Дякую Вам за виховання та підготовку висококласних офіцерів, які самовіддано захищають Харків та всю Україну від російських окупантів.

Бажаю Вам міцного здоров’я, благополуччя, сил та наснаги у Вашій нелегкій, але надзвичайно важливій роботі! Чистого неба та переможного миру Україні!» - йдеться у привітанні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов привітав працівників екстреної медицини.