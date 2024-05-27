27.05.2024 09:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов вітає працівників екстреної медицини

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем екстреної медичної допомоги.

«У тяжкі часи повномасштабної війни, коли ворог нещадно обстрілює Харків, наші лікарі екстреної медицини рятують найцінніше - людські життя.

Дякую за те, що оперативно, попри атаки агресора, прибуваєте туди, де громадяни потребують вашої кваліфікованої допомоги! Ви - герої-рятівники, які без втоми та страху професійно виконують свої обов’язки.

Бажаю кожному з вас невичерпних сил та стійкості духу! Нехай сьогодення приносить якомога менше викликів, а в Україні якнайшвидше настане мир!».

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