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27.05.2024  09:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжуються пошукові роботи на місці удару по гіпермаркету

Слідчі та криміналісти на ногах вже третю добу, працюють майже без відпочинку, чергуються між собою.

Фото надав Сергій Болвінов
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«Цієї ночі на місці, де був відділ з продажу світильників, знайшли ще одне тіло. Загиблих вже п'ятнадцять.
 
Також триває і робота в лабораторії - протягом ночі спеціалісти змогли встановити особи ще двох жертв.  
 
Водночас пошуки не припиняються, на жаль, в гіпермаркеті можуть ще залишатися тіла.
 
Якщо ваші знайомі, рідні, сусіди не виходять на зв'язок після цієї атаки і ви припускаєте, що ці люди могли бути неподалік чи всередині під час удару, - звертайтеся до поліції. Це допоможе нам в пошуках»,- повідомив Сергій Болвінов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова.  

Тэги:  агрессия россии, харків
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