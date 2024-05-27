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27.05.2024  10:15   Віталій Хінєвіч

Про стан постраждалих після ворожого обстрілу Харкова 25 травня

Загалом на зараз в лікарнях знаходиться 21 людина.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Серед них одна дитина 13 років — стан середньої важкості з позитивною динамікою. 2 людини перебувають у реанімації у важкому стані.
 
Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли Харків вдень 25 травня та надвечір.
 
Тэги:  медицина, харків
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