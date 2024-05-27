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27.05.2024  10:40   

Позачергова сесія Харківської міськради перенесена

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ .


Позачергова сесія Харківської міськради перенесена
Двадцять шоста позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання, яка мала відбутися 24 травня, пройде 28 травня в дистанційному режимі.
 
Початок сесії - о 10:00.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун сьогодні, 26 травня, побувала в  Харкові.
Тэги:  харків, ігор терехов
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