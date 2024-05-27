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27.05.2024  08:55   

Постраждалі та загиблі від обстрілів: Харківщина на ранок 27 травня

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
16:45 с. Хотімля Чугуївського району. Через обстріл пошкоджена будівля недіючої бази відпочинку. 
 
14:18 Ізюмський район, с. Богуславка. Обстріл КАБ. Зруйновано 2 приватних будинки та пошкоджено 8 приватних будинків. Загинула жінка. Постраждали дві жінки, один чоловік та 2 хлопця 13 і 9 років.
 
14:18  с. Івашки Богодухівського району внаслідок скидання боєприпасу ВОГ постраждав 1 чоловік.
 
13:45 с. Куп'янськ-Вузловий, Внаслідок обстрілу загоряння 3 приватних житлових будинків та 5 господарчих споруд.
 
12:30 м. Куп’янськ. Ворог обстріляв приватний житловий будинок.
 
с. Стариця Чугуївського районц. Внаслідок артобстрілу травмована 1 людина, загинула 1 людина. 
 
10:55 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
 
08:00 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу пошкоджений будинок. Травмована 1 людина. 
 
На на околиці села Івашки у результаті підриву на вибухонебезпечному предметі підірвалися дві людини. Від отриманих травм загинули два чоловіки.
 
На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Відбито 10 атак у районах сіл Липці і Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено.
 
На Куп'янському напрямку противник 22 рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Ситуація
контрольована.
 
Всього евакуювали 11 тисяч 142 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожі війська спричинили 7 пожеж у Харківській області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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