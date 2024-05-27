27.05.2024 08:45 Віталій Хінєвіч

Протягом доби ворожі війська спричинили 7 пожеж у Харківській області

Протягом доби з 26 по 27 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби ворожі війська спричинили 7 пожеж в Ізюмському, Чугуївському та Куп`янському районах області.

У 6 із 7 випадках ворожі бомби та снаряди спричинили пожежі в екосистемах. А у випадку обстрілу с. Куп'янськ-Вузловий Куп’янського району, окрім пожежі сухостою на площі 2 га, горіли ще й дачні будинки та господарчі споруди на 4-х дачних ділянках на площі 500 кв.м. В с. Зарічне Чугуївського району ворог обстріляв лісовий масив, спричинивши низову пожежу на площі 1 га.

На такій же площі внаслідок ще одного обстрілу зайнялась суха трава та чагарники на околиці с. Середній Бурлук Куп`янського району. В с. Бугаївка Чугуївського району — також горіла трава та гілля на площі 2000 кв.м. Там вогнеборці врятували 2 людські оселі. В с. Шейківка Ізюмського району ворожі снаряди лягли поруч з колишнім фермерським господарством, підпаливши суху траву та колеса на площі 500 кв.м. Ще одну лісову пожежу окупанти спричинили в с. Хотомля Чугуївського району. Там горіла хвойна підстилка на площі 50 кв.м.

В усіх цих випадках обійшлось без жертв і постраждалих, на відміну від обстрілу с. Богуславка Ізюмського району, де загинула 72-річна жінка і постраждало ще 5 осіб, з яких 2 дитини. Пошкоджено ще 10 приватних житлових будинків, виникла пожежа на площі 100 кв.м.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 13 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11142 особи, з них 863 дітей та 260 маломобільних осіб.

Загалом за добу здійснено 61 оперативні виїзди, з яких:

50 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинили ворожі обстріли;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

7 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

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