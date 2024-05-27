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27.05.2024  08:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині виявили два тіла в лісосмузі

Правоохоронці під час пошукових робіт знайшли мертвими двох людей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Співробітники Національної поліції під час пошукових заходів виявили в лiсосмузi поблизу с. Iвашки Богодухівського району тіла 2-х місцевих мешканців, 1976 та 2000 років народження. 
 
За попередньою інформацією вони 24 травня пішли на риболовлю та підірвалися на вибухового пристрою.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що серед загиблих внаслідок авіаудару по гіпермаркету Харкова – 12 річна дівчинка.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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