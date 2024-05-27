27.05.2024 07:30 Рита Парфенова

27 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 27 травня у світі відзначають День захисту від Сонця.

Дату закріпили, щоб нагадати про вплив ультрафіолету на організм людини. Сонячні промені потрібні всьому живому на Землі — від рослин і тварин до людей. Вони сприяють виробленню вітаміну Д, зміцнюють імунітет, лікують як від депресії та хандри, так і від деяких захворювань шкіри — атопічного дерматиту, псоріазу, екземи. Однак тривала дія ультрафіолетового випромінювання завдає організму непоправної шкоди.



Якщо ходити по сонцю без головного убору, можна заробити сонячний або тепловий удар. Крім того, на шкірі, яка неодноразово зазнавала впливу сонячних променів, часто з’являється пігментація, яка також призводить до раку шкіри.



Щоб зберегти здоров’я шкірних покривів, радять користуватися сонцезахисними кремами, які запобігають фотостарінню шкіри.



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27 травня відзначається День сміливих рішень. Свято придумане для того, щоб у невпевнених людей з'явився привід наважитися на зухвалий відчайдушний крок.



У кожної людини в житті є вчинки, на які вона не наважується. Цей день – чудова нагода зробити той крок, на який не вистачало внутрішніх сил раніше.

Також цього дня

1878 року з'явилася на світ Айседора Дункан, американська балерина, одна з основоположниць танцю модерн.



1895 – англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроектор.



1930 – американець Річард Дрю запатентував прозору стрічку, що клеїться. У вересні компанія 3M випустила її у продаж під назвою cкотч (scotch). Новинку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування.



1937 – у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті ворота – один із найкрасивіших у світі. Міст завдовжки 1280 метрів із шістьма рядами руху та двома пішохідними доріжками підвішений на двох головних канатах товщиною 93 см, закріплених на сталевих опорах висотою 227 м.



1970 – народився Джозеф Файнс, англійський кіноактор («Закоханий Шекспір», «Ворог біля воріт»), молодший із братів.



1971 – народився Пол Беттані, англійський кіноактор («Код да Вінчі», «Ігри розуму», «Господар морів: на краю землі»).



1985 – жителі англійського села Гуд-Істер за 7 годин сплели гірлянду з квітів завдовжки 2120 метрів.



1988 – американцем Дейлом Нельсоном у Пенсільванії було встановлено рекорд: за 24 години він зробив 301 стрибок з парашутом.



1991 – до Книги рекордів Гіннесса потрапили два американські витівники: Джеймс Деді кинув виноградину на 99.82 м, а Пол Джей Тавілла зумів зловити її ротом.



2000 – з самого ранку в Італії було зупинено комп'ютери всіх інформаційних агенцій. Таким чином почався 24-годинний страйк усіх працівників засобів масової інформації. Журналісти вимагали поновлення загальнонаціональної трудової угоди. Коротше підвищення зарплати хотіли.



2009 – на базі Національного авіаційного університету створено Інститут Аеронавігації.



2015 – прокуратури Швейцарії та США заарештували 7 вищих посадових осіб ФІФА та всього 14 осіб – за звинуваченням у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Іван, Кипріан, Феодора, Фотій.



за Юліанським календарем: Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Олександр, Петро, Тихін, Яків, Ян.