Серед загиблих внаслідок авіаудару по гіпермаркету Харкова – 12 річна дівчинка

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, серед жертв – 12-річна дівчинка, яка відвідувала заклад торгівлі.

Наразі триває розбір завалів, аби документувати наслідки трагедії. Загальна кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на момент 16:30 становить 14 людей. Крім того, зі згарища були вилучені фрагменти тіл, які зараз ідентифікуються.

Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків.

На місці події працює штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Криміналісти вже взяли 15 зразків букального епітелію у родичів загиблих.

Нагадуємо, всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції +380934943162 або 102. Процес ідентифікації тіл триває.

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