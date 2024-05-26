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26.05.2024  19:23   Рита Парфенова

Серед загиблих внаслідок авіаудару по гіпермаркету Харкова – 12 річна дівчинка

Результати ДНК-досліджень встановили особи вісьмох загиблих, які перебували у гіпермаркеті під час ворожого удару ракетами.

поліція
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, серед жертв – 12-річна дівчинка, яка відвідувала заклад торгівлі.
 
Наразі триває розбір завалів, аби документувати наслідки трагедії. Загальна кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на момент 16:30 становить 14 людей. Крім того, зі згарища були вилучені фрагменти тіл, які зараз ідентифікуються.
 
Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків.
 
На місці події працює штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Криміналісти вже взяли 15 зразків букального епітелію у родичів загиблих.
 
Нагадуємо, всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції +380934943162 або 102. Процес ідентифікації тіл триває.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на місці трагедії продовжує роботу штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія, де родичі зниклих безвісти можуть здати матеріали ДНК.

 

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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