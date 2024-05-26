Серед загиблих внаслідок авіаудару по гіпермаркету Харкова – 12 річна дівчинка

Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Поліцію Харківської області, серед жертв – 12-річна дівчинка, яка відвідувала заклад торгівлі.
Наразі триває розбір завалів, аби документувати наслідки трагедії. Загальна кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на момент 16:30 становить 14 людей. Крім того, зі згарища були вилучені фрагменти тіл, які зараз ідентифікуються.
Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків.
На місці події працює штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Криміналісти вже взяли 15 зразків букального епітелію у родичів загиблих.
Нагадуємо, всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції +380934943162 або 102. Процес ідентифікації тіл триває.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на місці трагедії продовжує роботу
штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія, де родичі зниклих безвісти можуть здати матеріали ДНК.