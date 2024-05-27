27.05.2024 16:02 Рита Парфенова

В обстріляні дома Харкова фахівці повертають газ

Харківська міська філія «Газмережі» відновлює газопостачання у Харкові після обстрілів.

Ще понад 40 осель, які внаслідок нещодавніх обстрілів тимчасово були без газопостачання, знову з газом.

Харківські газовики щоденно усувають аварійні ситуації на газових мережах та ліквідовують витоки газу, а також обстежують усі прилеглі до місць обстрілів газопроводи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Харківської міської філії «Газмережі» провели технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у 425 багатоповерхівках Харкова, з них 168 будинків – з початку травня.