    
Главная Новини Харкова ЖКГ В обстріляні дома Харкова фахівці повертають газ
27.05.2024  16:02   Рита Парфенова

В обстріляні дома Харкова фахівці повертають газ

Харківська міська філія «Газмережі» відновлює газопостачання у Харкові після обстрілів.

Харківська філія «Газмережі»
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в оселях харків’ян щоденно відновлюють газопостачання після російських обстрілів. 
 
Ще понад 40 осель, які внаслідок нещодавніх обстрілів тимчасово були без газопостачання, знову з газом.
 
Харківські газовики щоденно усувають аварійні ситуації на газових мережах та ліквідовують витоки газу, а також обстежують усі прилеглі до місць обстрілів газопроводи.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Харківської міської філії «Газмережі» провели технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у 425 багатоповерхівках Харкова, з них 168 будинків – з початку травня.
Тэги:  газ, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.05 ЖКГ Наслідки обстрілів газопроводів на Харківщині: як «Газмережі» реагують та відновлюють постачання 21.05 ЖКГ Газовики Харкова ліквідували аварію після влучення безпілотника (фото) 21.05 ЖКГ У Харкові не працює телефон екстреної служби газу: куди телефонувати за потреби
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 