24.05.2024 16:55 Віталій Хінєвіч

У 425 багатоквартирних будинках Харкова пройшло технічне обслуговування газових мереж

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» провели технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у 425 багатоповерхівках Харкова, з них 168 будинків – з початку травня, передає РЕДПОСТ .

У результаті комплексу робіт харківські газовики виявили та усунули понад 843 витоки газу. Відтак, були проведені роботи по плановому випробуванню на щільність, перевірці на герметичність з’єднань газопроводів, здійснена перевірка футлярів та технічне обслуговування запірних пристроїв на газопроводах з перевіркою їх працездатності та ін.

«Своєчасне проведення технічного обслуговування - запорука безпечного споживання газу, що вкрай важливо для безпеки мешканців багатоквартирних будинків. Харківська міська філія «Газмережі» має усі необхідні ресурси, зазначені у законодавстві щодо проведення техобслуговування. А це - кваліфіковані спеціалісти, спецінструменти та обладнання, багаторічний досвід, і головне - наявність необхідних дозволів на проведення робіт»,- йдеться у повідомленні.

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