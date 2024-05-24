24.05.2024 17:15
Охоронець парфумерного магазину допомагав ворогу коригувати повітряні атаки на Сили оборони у Харкові
Прокурори довели, що на початку квітня 2024 року на харківʼянина через месенджер «Telegram» вийшов представник російської спецслужби, який запропонував йому співпрацю.
Завдання представника рф полягало у зборі та передачі інформації про базування українських військових у Харкові. Обвинувачений, будучи проросійськи налаштованим, погодився на це.
Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони. Після цього він наносив на Google-мапі геолокації українських військових та надсилав ворогу. Ці дані були необхідні рф для завдання прицільних ракетних ударів та атак БпЛА по особовому складу українських оборонців.
Крім того, чоловік працював охоронцем у магазині парфумерії у Харкові. Він «в темну» намагався випитувати потрібну інформацію у клієнтів, щоб знайти інші локації розташування ЗСУ.
10 квітня 2024 року правоохоронці затримали ворожого коригувальника в порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання у Харкові. До винесення вироку обвинувачений перебував під вартою.
У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину, він отримав 5 років за ґратами.
Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.
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