24.05.2024 15:25 Віталій Хінєвіч

У «Харківводоканалі» розповіли, як проводять перевірку якості води

У лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю КП «Харківводоканал» відкоригували процес водопідготовки, щоб забезпечити максимальну якість водопровідної води в умовах сезонних змін температури, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник лабораторії Андрій Стародубов, завдання водоканалу – забезпечити споживачів якісною та безпечною водою незалежно від пори року та якості води у джерелі відбору.

«За результатами лабораторних хіміко-бактеріологічних досліджень якість води в будинках харків'ян за всіма показниками відповідає нормативним та всім санітарно-гігієнічним вимогам. Ми, традиційно, з настанням літнього сезону посилили контроль за вмістом бактеріологічних, органічних та неорганічних показників. Так, для забезпечення належної якості води фахівцями лабораторії постійно проводиться коригування оптимальних технологічних режимів водопостачання на основі результатів щоденних досліджень якості води, які здійснюють наші лабораторії на комплексах водопідготовки. Весь період воєнного часу продовжуємо щоденний контроль якості водопровідної води на всіх контрольних точках відбору.

Проби беруться в накопичувальних резервуарах чистої води, насосних і водопровідних станціях, водорозбірних колонках, аналізується вся водопровідна мережа, по якій вода надходить нашим споживачам, які проживають у багатоповерхових будинках і приватному секторі. Щодня відбувається відбір понад 40 проб води», - зазначив Андрій Стародубов.

За його словами, якість водопровідної води знаходиться під постійним контролем. Але, якщо певні показники перевищують норму, про це негайно повідомляється на місце забору води та фахівці вживають необхідних дій, спрямованих на покращення якості води. Бувають тимчасові погіршення окремих показників, зокрема після припинення подачі води в мережі та подальшого відновлення, але це короткочасне явище. А зміни пов'язані з погодними умовами та сезонами відбуваються постійно, щорічно і ми до них готові.

Незважаючи на всі труднощі, зумовлені воєнними діями, Харківводоканал забезпечений реагентами для знезараження води в повному обсязі, всі процеси з водопідготовки здійснюються в установленому порядку, всі водопровідні споруди працюють у штатному режимі», - наголосив начальник лабораторії.

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