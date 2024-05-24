У Міненерго повідомили про енергетичну ситуацію на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго, через обстріли залишилося без електропостачання 37,4 тисяч точок обліку.

23 травня у Харківській області стався випадок загоряння обладнання на високовольтній підстанції, що призвело до вимкнення електропостачання для місцевих промислових підприємств. Співробітники підстанції швидко ліквідували загорання.

Також з технічних причин вимкнулася ще одна підстанція обленерго. Це призвело до відключення електропостачання для побутових споживачів. Однак всі проблеми з електропостачанням були вирішені, і всі підключені знову отримали доступ до електроенергії.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

У той же час газовики відновили газопостачання для 60 споживачів. Проте, через обстріли у Харківському районі 4344 абоненти залишилися без газу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що тривають роботи з відновлення газопостачання.