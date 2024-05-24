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24.05.2024  11:13   Рита Парфенова

У Міненерго повідомили про енергетичну ситуацію на Харківщині

Енергетики успішно відновили електропостачання для 101 абонента, які були вимкнені через бойові дії.

світло

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго, через обстріли залишилося без електропостачання 37,4 тисяч точок обліку.

23 травня у Харківській області стався випадок загоряння обладнання на високовольтній підстанції, що призвело до вимкнення електропостачання для місцевих промислових підприємств. Співробітники підстанції швидко ліквідували загорання.

Також з технічних причин вимкнулася ще одна підстанція обленерго. Це призвело до відключення електропостачання для побутових споживачів. Однак всі проблеми з електропостачанням були вирішені, і всі підключені знову отримали доступ до електроенергії.

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У той же час газовики відновили газопостачання для 60 споживачів. Проте, через обстріли у Харківському районі 4344 абоненти залишилися без газу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що тривають роботи з відновлення газопостачання.

Тэги:  відключення світла, харків
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