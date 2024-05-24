24.05.2024 11:36 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом минулої доби більше 1180 мешканців Харківщини звернулися до працівників поліції із повідомленнями про правопорушення та події.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, усі звернення були оперативно опрацьовані. Більшість них стосувалися порушень законів та звичаїв війни, привласнення майна, шахрайств, та незаконного обігу наркоречовин.

Особовий склад ГУНП в Харківській області доставив для перевірки 30 громадян за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів.

На блокпостах Харківської області правоохоронці, разом з військовослужбовцями, перевірили понад 3500 транспортних засобів, щоб запобігти незаконному збройному чи наркотичному контрабандуванню у населені пункти.

Протягом минулої доби на території Харківщини сталося 20 дорожньо-транспортних пригод, у яких 13 громадян отримали травми.

Працівники поліції викрили 4 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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