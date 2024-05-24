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24.05.2024  12:23   Рита Парфенова

Що відбувається на Харківському та Куп'янському напрямках

Сили оборони України концентруються на зусиллях для перешкодження планам окупантів щодо агресивного наступу в Харківській області.

війна в україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Харківському напрямку ворожий агресор спробував штурмувати позиції наших військ тричі. Сили оборони успішно відбили атаку в районі населеного пункту Липці. Бойові дії тривають у районах Глибокого та Вовчанська, але ситуація під контролем, втрати позицій не маємо. Наші війська продовжують посилювати оборону.
 
Протягом минулої доби загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 137 осіб, включаючи 31 особу, які не повернуться, і 23 одиниці зброї та військової техніки. Був знищений один ворожий танк, дві гармати, один РСЗВ, БпЛА, два автомобілі та п'ять одиниць спецтехніки. Також були пошкоджені два танки, один ББМ, шість гармат та два автомобілі противника.
 
На Куп'янському напрямку відбулося десять бойових зіткнень. Наші війська успішно відбили одну атаку ворожих загарбників біля Дружелюбівки. У районах Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки, Невського та Дружелюбівки тривають бої. Поблизу Іванівки ворог має частковий успіх, але сили оборони діють для стабілізації обстановки.
 
Учора окупанти на Куп'янському напрямку втратили 353 особи (з них 117 - безповоротних) та 81 одиницю ОВТ. Зокрема, було знищено танк, дві бойові бронемашини, два автомобілі та 68 БпЛА. Пошкоджено танк, дві ББМ, три гармати та два автомобілі. Також були знищені бліндаж та п'ять складів боєприпасів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 травня о 10:40 військові рф завдали ракетного удару 5 ракетами з ЗРК С-300. Внаслідок обстрілу постраждало 28 громадян, з яких 7 загинули. 24-те травня оголошене Днем жалоби в місті Харкові.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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