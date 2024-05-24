Експерти ідентифікували загиблих внаслідок ракетного удару по друкарні Харкова

24.05.2024 12:53 Рита Парфенова

Фахівці слідчого управління взяли зразки ДНК та протягом ночі встановили особи всіх загиблих під час удару по друкарні.

«26-річному харків'янину довелося надавати зразки ДНК, щоби впевнитися - це його матір. Його мама працювала в друкарні машиністкою. Ще одну її колегу, також машиністку, так само опізнали лише після порівняння аналізів ДНК. Зразки надала 68-річна мама. Криміналісти називають це родинним пошуком.

«26-річному харків'янину довелося надавати зразки ДНК, щоби впевнитися - це його матір. Його мама працювала в друкарні машиністкою. Ще одну її колегу, також машиністку, так само опізнали лише після порівняння аналізів ДНК. Зразки надала 68-річна мама. Криміналісти називають це родинним пошуком.

В такий саме спосіб ми ідентифікували ще двох працівниць, які в момент удару були в цеху. Одна з них була друкарем, інша машиністкою. Наші експерти працювали з їхніми доньками та підтвердили особи жінок. Завдяки зразкам ДНК рідного брата опізнали і четверту жертву. Єдиний серед загиблих чоловік працював укладальником-пакувальником. Його батьків поліцейські розшукали в Сумах. І вже ввечорі взяли в них аналіз», – повідомив Болвінов.

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