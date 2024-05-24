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24.05.2024  12:53   Рита Парфенова

Експерти ідентифікували загиблих внаслідок ракетного удару по друкарні Харкова

Фахівці слідчого управління взяли зразки ДНК та протягом ночі встановили особи всіх загиблих під час удару по друкарні.

експертиза днк
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, серед загиблих – працівники друкарні: машиністки, друкарка та укладальник-пакувальник.
 
«26-річному харків'янину довелося надавати зразки ДНК, щоби впевнитися - це його матір. Його мама працювала в друкарні машиністкою. Ще одну її колегу, також машиністку, так само опізнали лише після порівняння аналізів ДНК. Зразки надала 68-річна мама. Криміналісти називають це родинним пошуком.
В такий саме спосіб ми ідентифікували ще двох працівниць, які в момент удару були в цеху. Одна з них була друкарем, інша машиністкою. Наші експерти працювали з їхніми доньками та підтвердили особи жінок. Завдяки зразкам ДНК рідного брата опізнали і четверту жертву. Єдиний серед загиблих чоловік працював укладальником-пакувальником. Його батьків поліцейські розшукали в Сумах. І вже ввечорі взяли в них аналіз», – повідомив Болвінов.
 
експертиза днк
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 травня о 10:40 військові рф завдали ракетного удару 5 ракетами з ЗРК С-300. Внаслідок обстрілу постраждало 28 громадян, з яких 7 загинули. 24-те травня оголошене Днем жалоби в місті Харкові.
Тэги:  експертиза, ракетний удар, харків, агрессия россии
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