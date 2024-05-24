Нетверезого водія с позбавленням прав зупинили в Харкові (фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Вчора ввечері, патрульні Салтівського району отримали виклик щодо ДТП. Пізніше виявилося, що водій, який скоїв наїзд на острівок безпеки, перебував у стані сп'яніння.

Під час взаємодії з інспекторами, водій відмовився пройти огляд на стан сп'яніння. Також встановлено, що він раніше був позбавлений права керування автотранспортом згідно з рішенням суду.

У зв'язку з цим, патрульні відсторонили його від керування транспортним засобом і склали на нього адміністративні протоколи за порушення ПДР, відмову від огляду на стан сп’яніння та повторне керування автомобілем особою, позбавленою права керування. Матеріали передані до суду для подальшого розгляду.

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