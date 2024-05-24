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24.05.2024  10:03   Рита Парфенова

Про стан постраждалих від ракетного удару по друкарні Харкова

Медики повідомили про стан постраждалих від ракетного удару по друкарні Харкова 23 травня 2024 року

лікарня
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
На стаціонарному лікуванні перебувають 9 осіб, які постраждали внаслідок обстрілів друкарні 23 травня.
 
Дві людини знаходяться в реанімаційному відділенні у важкому стані. Інші отримують лікування в хірургічному, нейрохірургічному та травматологічному відділеннях у середньо-важкому стані.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 травня о 10:40 військові рф завдали ракетного удару 5 ракетами з ЗРК С-300. Внаслідок обстрілу постраждало 28 громадян, з яких 7 загинули. 24-те травня оголошене Днем жалоби в місті Харкові.
Тэги:  медицина, лікарня, харків
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