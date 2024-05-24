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24.05.2024  09:57   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 24 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 24 травня 2024 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

  • Харків – 15
  • Золочів – 13
  • Богодухів – 11
  • Коломак – 12
  • Великий Бурлук – 12
  • Печеніги – 12
  • Слобожанське – 12
  • Куп’янськ – 10
  • Красноград – 11
  • Лозова – 10
  • Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 22 травня 2024 року.

Тэги:  радіація, харків
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