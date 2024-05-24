Який радіаційний фон в Харкові та області на 24 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 24 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 22 травня 2024 року.
Комментариев: 0
Зірки схиляють до упорядкування справ та планування. Можливі зустрічі з друзями та запрошення на нові проекти чи довгоочікувані зустрічі.
У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.
У 1999 році, 24 травня, Федерація Європарк, яка об'єднує природні території, що охороняються в 36 європейських країнах, організувала свято – Європейський День Парків. Тепер щороку вся Європа святкує цю подію.
влажность:
давление:
ветер: