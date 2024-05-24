Наслідки обстрілів газопроводів на Харківщині: як «Газмережі» реагують та відновлюють постачання

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі", обстріли з боку військових рф призвели до пошкодження газопроводів у Харківському районі. Один з розподільних газопроводів, що забезпечував газом населені пункти району, зазнав ушкоджень. Це призвело до перерви у постачанні газу для 4,3 тисяч домоволодінь у неподалік від Харкова розташованих населених пунктах.

Робітники Харківської філії «Газмережі» оперативно втрутилися у ситуацію та локалізували аварію на пошкодженій мережі. Зусилля з мінімізації наслідків продовжуються, з метою якнайшвидшого відновлення газопостачання. Також, у Борівській громаді Ізюмського району була відновлена подача газу після атаки ворожих сил на критичну газову інфраструктуру. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що у зв'язку з аварійною ситуацією на електромережах однієї з підстанцій Харкова водопостачання деяких вулиць здійснюватиметься за графіком.