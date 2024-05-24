Від неділі у Харкові діятимуть нові графіки відключення світла

Як повідомляє РЕДПОСТ, у неділю, 26 травня, у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт в Об'єднаній енергетичній системі України, плануються відключення споживачів Харкова та Харківської області. Відключення відбуватимуться за графіком погодинних знеструмлень, з можливістю подовження їх тривалості.

Загалом нові графіки погодинного відключення електроенергії діятимуть для Харкова та області з 26 по 31 травня. Згідно з графіками світло відключатимуть на три години.

Червоним кольором на графику виділено години без світла для вашої групи, жовтим - години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Дізнатися, до якої групи належить ваша вулиця, ви можете з таблиці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики успішно відновили електропостачання для 101 абонента, які були вимкнені через бойові дії.