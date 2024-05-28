    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові тривають роботи з усунення наслідків обстрілів
28.05.2024  10:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові тривають роботи з усунення наслідків обстрілів

Пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу будівельного гіпермаркету, який стався 25 травня, тривають.


У Харкові тривають роботи з усунення наслідків обстрілів
Як повідомив сьогодні, 28 травня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, загалом понад 300 фахівців працюють на місці події цілодобово, передає РЕДПОСТ.
 
Серед них - співробітники ДСНС, Національної поліції, а також комунальних служб. 
 
«На жаль, пошуково-рятувальна операція ускладнена значними руйнаціями. Крім цього, в Харкові дуже часто лунають сигнали повітряної тривоги, під час яких фахівці припиняють роботи», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Мер також розповів, що внаслідок ворожої атаки, яка сталася напередодні, одна жінка загинула, ще 17 осіб - поранені.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові поруч з гіпермаркетом «Епіцентр», який постраждав від авіаударів 25 травня, знайшли ще один боєприпас УМПБ Д-30, який не розірвався.
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.05 Надзвичайні події Надзвичайники показали кадри ліквідації пожежі у Боровій, що виникла в результаті обстрілу 28.05 Надзвичайні події Рятувальники повідомили про пожежі, що сталися в Харківській області 28.05 Надзвичайні події Постраждалі та загиблі від обстрілів: Харківщина на ранок 28 травня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 