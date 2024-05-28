28.05.2024 10:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові тривають роботи з усунення наслідків обстрілів

Пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу будівельного гіпермаркету, який стався 25 травня, тривають.



У Харкові тривають роботи з усунення наслідків обстрілів



Як повідомив сьогодні, 28 травня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, загалом понад 300 фахівців працюють на місці події цілодобово, передає РЕДПОСТ.

Серед них - співробітники ДСНС, Національної поліції, а також комунальних служб.

«На жаль, пошуково-рятувальна операція ускладнена значними руйнаціями. Крім цього, в Харкові дуже часто лунають сигнали повітряної тривоги, під час яких фахівці припиняють роботи», - зазначив Ігор Терехов.

Мер також розповів, що внаслідок ворожої атаки, яка сталася напередодні, одна жінка загинула, ще 17 осіб - поранені.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові поруч з гіпермаркетом «Епіцентр», який постраждав від авіаударів 25 травня, знайшли ще один боєприпас УМПБ Д-30, який не розірвався.