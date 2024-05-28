Який радіаційний фон в Харкові та області на 28 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 28 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Сьогодні зірки радять зайнятися домашніми справами чи спокійними проектами. День схиляє до радикалізму та безапеляційних міркувань, тому компроміси будуть важкі. Спрямуйте свою енергію на фітнес, шопінг чи прості домашні завдання.
Ранок у Харкові буде безхмарним, але вже в середині дня небо вкриється хмарами, які залишаться до вечора. Опадів не очікується.
Щороку 28 травня у світі відзначають День здоров’я жінок.
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