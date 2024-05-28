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28.05.2024  11:30   Віталій Хінєвіч

Почесний харків’янин Віктор Суботін святкує день народження

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 28 травня, привітав із 65-річчям Віктора Суботіна - Почесного громадянина міста Харкова, генерального директора АТ «Українські енергетичні машини», передає РЕДПОСТ .

 
«Завдяки Вашому професіоналізму та неабияким управлінським здібностям одне з найбільших у світі турбінобудівних підприємств продовжує невпинно розвиватися. Дякую за Вашу багаторічну працю, неабиякий внесок у розвиток економіки Харкова та позиціонування міста як виробника якісного енергетичного обладнання!
 
Бажаю Вам міцного здоров’я, витримки та невичерпної енергії! Нехай у Вашій родині завжди панує злагода, а в Україні якнайшвидше настане мир!» - говориться у привітанні.
 
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Тэги:  харків
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