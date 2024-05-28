Про стан постраждалих після ворожих обстрілів Харкова

Сьогодні зірки радять зайнятися домашніми справами чи спокійними проектами. День схиляє до радикалізму та безапеляційних міркувань, тому компроміси будуть важкі. Спрямуйте свою енергію на фітнес, шопінг чи прості домашні завдання.