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28.05.2024  11:50   Віталій Хінєвіч

Про стан постраждалих після ворожих обстрілів Харкова

Після обстрілів Харкова, 25 травня в лікарнях залишається 20 постраждалих.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
2 людини досі знаходиться у тяжкому стані. 1 з постраждалих - у вкрай тяжкому стані з негативною динамікою. 
 
13-річного хлопчика, який отримав осколкові поранення в центрі міста виписали додому.
 
Після обстрілів Харкова, 27 травня госпіталізовано 8 людей. 
 
Троє із госпіталізованих - на стаціонарному лікуванні, інші - на амбулаторному.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці ідентифікували тіло людини, яка загинула під час обстрілу гіпермаркету в Харкові.
 
Тэги:  медицина, харків
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