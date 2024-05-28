28.05.2024 12:05 Віталій Хінєвіч
На деяких вулицях Харкова тимчасово не буде водопостачання
Харківські комунальники проведуть ремонтні роботи, передає РЕДПОСТ .
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє
, що у зв'язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні на водопровідній насосній станції, з метою підготовки об'єктів водопровідного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років тимчасово з 09:00 до 19:00 29 травня буде припинено водопостачання:
частини Індустріального району, обмеженої:
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вул. Свистуна,
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залізничним полотном,
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вул. П'ятихатської,
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вул. Луї Пастера,
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пров. 1-м Котлаським,
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вул. Зеленодольською,
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вул. Василя Клочкова,
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вул. Дністровською,
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сел. Новозахідним, а також сел. Затишшя;
частини Немишлянського району, обмеженої:
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вул. Свистуна, залізничним полотном,
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пров. Єнакіївським,
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вул. Єнакіївською,
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пр. Велозаводським,
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вул. Високогірною,
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вул. Ясенєвою,
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пр. Тракторобудівників,
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пр. Героїв Харкова,
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вул. Харківських Дивізій,
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сел. Новозахідним;
частини Слобідського району, обмеженої:
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вул. Танкопія,
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пр. Петра Григоренка,
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пр. Байрона,
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вул. Ньютона,
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вул. Садовопарковою,
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вул. Харківських Дивізій до вул. Танкопія.
Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
Телефон для довідок: 15-33.
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