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28.05.2024  12:05   Віталій Хінєвіч

На деяких вулицях Харкова тимчасово не буде водопостачання

Харківські комунальники проведуть ремонтні роботи, передає РЕДПОСТ .

 
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні на водопровідній насосній станції, з метою підготовки об'єктів водопровідного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років тимчасово з 09:00 до 19:00 29 травня буде припинено водопостачання:
 
частини Індустріального району, обмеженої:
 
  • вул. Свистуна, 
  • залізничним полотном, 
  • вул. П'ятихатської, 
  • вул. Луї Пастера, 
  • пров. 1-м Котлаським, 
  • вул. Зеленодольською,
  •  вул. Василя Клочкова, 
  • вул. Дністровською, 
  • сел. Новозахідним, а також сел. Затишшя;
 
частини Немишлянського району, обмеженої:
  • вул. Свистуна, залізничним полотном, 
  • пров. Єнакіївським, 
  • вул. Єнакіївською, 
  • пр. Велозаводським, 
  • вул. Високогірною, 
  • вул. Ясенєвою, 
  • пр. Тракторобудівників, 
  • пр. Героїв Харкова, 
  • вул. Харківських Дивізій, 
  • сел. Новозахідним;
 
частини Слобідського району, обмеженої:
  • вул. Танкопія, 
  • пр. Петра Григоренка, 
  • пр. Байрона, 
  • вул. Ньютона, 
  • вул. Садовопарковою, 
  • вул. Харківських Дивізій до вул. Танкопія.
 
Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
 
Телефон для довідок: 15-33.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники готують внутрішньобудинкові мережі до осінньо-зимового періоду.
 
Тэги:  жкг, харків
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