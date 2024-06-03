03.06.2024 17:44 Рита Парфенова

Браконьєр з Харківщини виловив килограм риби за 57 тисяч гривень

Порушника, який завдав понад 57 тис. грн збитків, виявили поблизу с.Хотімля.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль, під час проведення рибоохоронних заходів 1 червня 2024 року було виявлено грубе порушення Правил рибальства.

На Печенізькому водосховищі, розташованому поблизу с. Хотімля у Чугуївському районі Харківської області, громадянин, використовуючи заборонені знаряддя лову - сітки з льоси у кількості 2 шт., виловив рибу під час нерестової заборони. В результаті було зловлено плітка - 20 екз., плоскирка - 16 екз., верховодка - 12 екз., загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 1 кг. Чоловікові складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП України.

Збитки, заподіяні рибному господарству України, оцінюються у 57 324 грн. Заборонене знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси були вилучені.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що у Богодухівському районі виявлено порушника , який завдав близько 145 тис.грн збитків рибному господарству.