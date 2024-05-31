31.05.2024 16:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині виявили грубе порушення Правил рибальства

У Богодухівському районі виявлено порушника, який завдав близько 145 тис.грн збитків рибному господарству.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

О 6:00 на ставку без назви поблизу с. Гуринівка Богодухівського району було виявлено особу, яка в період нерестової заборони за допомогою гумового човна здійснювала лов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову, а саме сітками з льоси у кількості 3 шт. та виловила таку рибу: карась сріблястий – 76 екз., щука – 3 екз., окунь – 3 екз., лин – 3 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 27,2 кг.

На особу складено протокол за ч.4 ст.85 та ст.90 КУпАП України. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 144 840 грн. Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено. На місце події викликані СОГ Богодухівського району Харківської області.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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