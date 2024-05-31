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31.05.2024  15:50   

Правоохоронці допитали жінку, яка перебувала в епіцентрі вибуху в будівельному гіпермаркеті у Харкові

Потерпіла — 40-річна жінка, яка працювала продавцем непродовольчих товарів у «Епіцентрі».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Жінка розповіла, що 25 травня близько 16:00 вона йшла по центральній частині гіпермаркету в напрямку від садового центру до відділу, в якому продаються лако-фарбові вироби.  
 
Вона почула гучний вибух, внаслідок якого втратила рівновагу. Після цього жінка лягла під корзину з товарами, закривши руками обличчя.  
 
Приблизно через 2 секунди потерпіла почала піднімати голову, щоб подивитись, що відбувається навколо, і почула новий вибух.  Жінка пролежала близько однієї хвилини та не покидала зазначене місце через те, що побоювалась наступних вибухів. 
 
Розуміючи, що почалась масштабна пожежа, потерпіла швидко зреагувала, щоб покинути приміщення гіпермаркету.  
 
Вона шукала найближчий безпечний вихід. Проте шлях був завалений товаром, який опинився у проходах між рядами внаслідок вибухів. Зробивши декілька спроб пройти через відділи, жінка таки вийшла з палаючого гіпермаркету. 
 
Згодом жінка зрозуміла, що перебувала у декількох метрах від епіцентру вибуху та дивом вижила. 
 
«Внаслідок дій держави-агресора я втратила улюблену роботу, в яку вкладала душу. Загинули мої колеги, відвідувачі. Я відчуваю глибоке потрясіння у своєму житті. Ні в цей день, ні раніше на території гіпермаркету ніколи не зберігалась жодна військова техніка, боєприпаси чи озброєння. Щодо версії, яку я бачила у російських медіа про детонацію боєприпасів, хочу повідомити, що вказані звуки було чутно внаслідок вибухів банок з фарбами та іншими матеріалами, які через пожежу почали вибухати», — розповіла прокурорам жінка.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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