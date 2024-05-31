31.05.2024 16:50

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічного обстрілу Харкова

31 травня вночі російські війська вдалися до чергової терористичної ракетної атаки цивільного населення Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Відразу після ліквідації пожежі, рятувальники ДСНС розпочали розбирати завали одного з під’їздів будинку, в якому зруйновані 3 верхніх поверхи, та проводити пошукові роботи. Психологи ДСНС надавали психологічну підтримку постраждалим та родичам загиблих.

Як повідомили правоохоронці, на цей момент встановлено, що на місці трагедії загинули шестеро людей. Це двоє жінок та четверо чоловіків. Постраждали 25 мирних мешканців, серед яких двоє дітей, поліцейська та медичний працівник .

Тіла 69-річної жінки та невстановленого чоловіка знайшли ще вночі. Пошукова операція не припинялася ні на мить. Вранці був виявлений 29-річний мешканець будинку, а за кілька годин рятувальники дістали тіла 39-річної жінки та 41-річного чоловіка. Ще один чоловік, 1959 року народження, загинув неподалік від місця влучання другої ракети на території приватного підприємства.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці відновлюють електропостачання після ракетного удару по Харкову.