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31.05.2024  17:15   

Ворог обстріляв Дергачівську громаду

Протягом останніх годин ворог наніс декілька ударів дронами по Руській Лозовій та Козачій Лопані.

 
Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
 
У Руській Лозовій внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок. У Козачій Лопані зруйновано та пошкоджено декілька приватних будинків, а також автомобіль місцевих мешканців.
 
«Усі об'єкти - виключно цивільні.На щастя, постраждалих немає. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів»,- повідомив Вячеслав Задоренко.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічного обстрілу Харкова.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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