На Харківщині шукають чоловіка без руки, який тиждень тому пішов з дому

У місті Мерефа Харківської області оголошено про розшук 92-річного Івана Григоровича Іванова.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", 28 травня 92-річний Іван Іванов пішов з дому (місто Мерефа, вулиця Сергія Васильковського) та по теперішній час не повернувся.
Зріст Івана Григоровича 170 см, худорлявої статури, сиве волосся.
Особливі прикмети: відсутня права рука.
Був одягнений у твідовий коричневий піджак, біла сорочка знизу й оливкова (див. фото) поверх білої, сині спортивні штани, чорні шльопанці.
Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію зателефонувати за номерами 068 777-0-112 або 102.
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