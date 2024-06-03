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03.06.2024  18:04   Рита Парфенова

На Харківщині шукають чоловіка без руки, який тиждень тому пішов з дому

У місті Мерефа Харківської області оголошено про розшук 92-річного Івана Григоровича Іванова.

Іван Григорович Іванов

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", 28 травня 92-річний Іван Іванов пішов з дому (місто Мерефа, вулиця Сергія Васильковського) та по теперішній час не повернувся.

Зріст Івана Григоровича 170 см, худорлявої статури, сиве волосся.

Особливі прикмети: відсутня права рука.

Був одягнений у твідовий коричневий піджак, біла сорочка знизу й оливкова (див. фото) поверх білої, сині спортивні штани, чорні шльопанці.

Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію зателефонувати за номерами 068 777-0-112 або 102.

Тэги:  розшук, харків
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