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18.06.2024  09:57   Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 80 осіб

Минулої доби оператори спецлінії поліції «102» отримали 1014 повідомлень від громадян.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Усі звернення були оперативно опрацьовані. Більшість з них стосувалися порушень законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств та незаконного обігу наркотичних речовин.

Особовий склад ГУНП у Харківській області доставив до територіальних підрозділів для перевірки 80 осіб, підозрюваних у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби, щоб запобігти потраплянню нелегальної зброї та наркотиків у населені пункти.

Під час відпрацювання території поліцейські викрили двох громадян у незаконному обігу наркотичних речовин, вилучивши заборонені речовини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники ДСНС шість разів виїжджали на гасіння пожеж.

Тэги:  поліція, харків
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