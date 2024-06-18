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18.06.2024  10:10   

На Харківщині в ДТП загинув водій

ДТП зі смертельним результатом сталося у сели Павлівка на Харківщині.

ДТП

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

16 червня у селі Павлівка Богодухівського району 32-річний водій «ВАЗ-2110» з'їхав на узбіччя і зіткнувся з дерев’яним парканом, отримавши несумісні з життям травми. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Загалом минулої доби на території Харківщини сталося 24 дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких четверо осіб загинули, а 13 громадян отримали травми.

Поліцейські також склали 12 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 5 - за керування у стані сп’яніння, 3 - за керування без відповідних документів, 4 - за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби оператори спецлінії поліції «102» отримали 1014 повідомлень від громадян.

Тэги:  дтп, харків
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