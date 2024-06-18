На Харківщині тривають шесть боєзіткнень з окупантами, – Генштаб ЗСУ

Наразі тривають боєзіткнення поблизу Вовчанська, у районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.
Комментариев: 0
Фантазії сьогодні будуть яскравішими за реальність, і багато хто віддасть перевагу віртуальному світу. Однак день не підходить для точних справ, проте ідеальний для творчості та спілкування.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без суттєвих опадів.
18 червня у світі відзначають День стабільної гастрономії.
влажность:
давление:
ветер: