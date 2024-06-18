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18.06.2024  10:25   Рита Парфенова

На Харківщині тривають шесть боєзіткнень з окупантами, – Генштаб ЗСУ

Наразі тривають боєзіткнення поблизу Вовчанська, у районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

війна в україні
Фото ілюстративне
 
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 10.00 18 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
 
На Харківському напрямку тривають дві атаки окупантів у районі Вовчанська. Ситуація залишається під контролем.
 
За вчорашню добу на цьому напрямку загарбники зазнали значних втрат: 168 осіб, з яких 55 - безповоротні. Було знищено один російський танк, одну бойову броньовану машину та два автомобілі. Також пошкоджено один танк, артилерійську систему та ще один автомобіль. Уражено 16 укриттів особового складу ворога та один склад із боєприпасами.
 
На Куп’янському напрямку від початку доби йдуть чотири бойові зіткнення, зокрема поблизу Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Ситуація знаходиться під контролем наших захисників.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 17 червня окупанти завдали авіаудару по місту Харків.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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