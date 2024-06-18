18.06.2024 10:25 Рита Парфенова

На Харківщині тривають шесть боєзіткнень з окупантами, – Генштаб ЗСУ

Наразі тривають боєзіткнення поблизу Вовчанська, у районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.



Фото ілюстративне Фото ілюстративне

станом на 10.00 18 червня щодо російського вторгнення, повідомляє Про це йдеться в о перативній інформації від Генерального штабу ЗСУповідомляє РЕДПОСТ

На Харківському напрямку тривають дві атаки окупантів у районі Вовчанська. Ситуація залишається під контролем.

За вчорашню добу на цьому напрямку загарбники зазнали значних втрат: 168 осіб, з яких 55 - безповоротні. Було знищено один російський танк, одну бойову броньовану машину та два автомобілі. Також пошкоджено один танк, артилерійську систему та ще один автомобіль. Уражено 16 укриттів особового складу ворога та один склад із боєприпасами.

На Куп’янському напрямку від початку доби йдуть чотири бойові зіткнення, зокрема поблизу Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Ситуація знаходиться під контролем наших захисників.

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