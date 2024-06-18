18.06.2024 10:32 Рита Парфенова

Як віглядає місце авіаудару по Харкову, показали в прокуратурі (фото)

Прокурори задокументували наслідки ворожого авіаудару по Харкову.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

За даними слідства, 17 червня близько 22:30 війська рф здійснили авіаційний удар по приватному житловому сектору в Немишлянському районі Харкова.

Авіаційний боєприпас влучив у город на території домоволодіння, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, легковий та вантажний автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Попередньо встановлено, що війська рф використали модифіковану авіабомбу УМПБ Д-30.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 17 червня окупанти завдали авіаудару по місту Харків.