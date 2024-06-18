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18.06.2024  10:32   Рита Парфенова

Як віглядає місце авіаудару по Харкову, показали в прокуратурі (фото)

Прокурори задокументували наслідки ворожого авіаудару по Харкову.

наслідки ворожого авіаудару по Харкову
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.
 
За даними слідства, 17 червня близько 22:30 війська рф здійснили авіаційний удар по приватному житловому сектору в Немишлянському районі Харкова.

наслідки ворожого авіаудару по Харкову

Авіаційний боєприпас влучив у город на території домоволодіння, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, легковий та вантажний автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

наслідки ворожого авіаудару по Харкову

Попередньо встановлено, що війська рф використали модифіковану авіабомбу УМПБ Д-30.

наслідки ворожого авіаудару по Харкову

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

наслідки ворожого авіаудару по Харкову

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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 17 червня окупанти завдали авіаудару по місту Харків.

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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