Як віглядає місце авіаудару по Харкову, показали в прокуратурі (фото)

Прокурори задокументували наслідки ворожого авіаудару по Харкову.
Авіаційний боєприпас влучив у город на території домоволодіння, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, легковий та вантажний автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Попередньо встановлено, що війська рф використали модифіковану авіабомбу УМПБ Д-30.
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 17 червня окупанти завдали авіаудару по місту Харків.
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