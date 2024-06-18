Тролейбуси у Харкові ходять без змін

18-19 червня рух тролейбусів №3 та 7 здійснюється за основними маршрутами.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства міськради, обмеження руху транспорту на пр. Індустріальному також не застосувується.
Це пов’язано зі скасуванням з технічних причин планових робіт з обрізки дерев на пр. Індустріальному.
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Фантазії сьогодні будуть яскравішими за реальність, і багато хто віддасть перевагу віртуальному світу. Однак день не підходить для точних справ, проте ідеальний для творчості та спілкування.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без суттєвих опадів.
18 червня у світі відзначають День стабільної гастрономії.
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