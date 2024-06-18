18.06.2024 12:12 Рита Парфенова

Тролейбуси у Харкові ходять без змін

18-19 червня рух тролейбусів №3 та 7 здійснюється за основними маршрутами.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства міськради, обмеження руху транспорту на пр. Індустріальному також не застосувується.

Це пов’язано зі скасуванням з технічних причин планових робіт з обрізки дерев на пр. Індустріальному.

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