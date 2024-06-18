18.06.2024 12:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області у тварини виявили сказ

Домашній кіт наніс пошкодження 4 людям та 2 людини мали контакт з хворою на сказ твариною.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Під час епізоотичного розслідування випадку сказу в с. Задонецьке Зміївської громади встановлено, що домашній кіт наніс пошкодження 4 людям та 2 людини мали контакт з хворою на сказ твариною.

Село Задонецьке від 10 червня оголошено неблагополучним пунктом щодо сказу тварин та введено карантинні обмеженняю

Визначено загрозливу зону – с. Камплиця, с. Коропове та мисливські угіддя зазначених сіл, та визначено зону спостереження – с. Гайдари, м. Зміїв та мисливські угіддя зазначених населених пунктів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині скажений собака покусав свою господиню.