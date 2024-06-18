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18.06.2024  12:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області у тварини виявили сказ

Домашній кіт наніс пошкодження 4 людям та 2 людини мали контакт з хворою на сказ твариною.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Під час епізоотичного розслідування випадку сказу в с. Задонецьке Зміївської громади встановлено, що домашній кіт наніс пошкодження 4 людям та 2 людини мали контакт з хворою на сказ твариною. 
 
Село Задонецьке від 10 червня оголошено неблагополучним пунктом щодо сказу тварин та введено карантинні обмеженняю 
 
Визначено загрозливу зону – с. Камплиця, с. Коропове та мисливські угіддя зазначених сіл, та визначено зону спостереження – с. Гайдари, м. Зміїв та мисливські угіддя зазначених населених пунктів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині скажений собака покусав свою господиню.
 
Тэги:  сказ, харків
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