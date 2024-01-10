На Харківщині скажений собака покусав свою господиню

Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
Тварина проявила зміну поведінки, стала пригніченою, відмовилася від їжі. Протягом двох днів пес, намагаючись його погодувати, наніс покуси одній з господарок, а ввечері загинув.
Згідно з результатами експертизи Харківської регіональної державної лабораторії Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 05.01.2024 №000013, виявлено антиген вірусу сказу у вірусологічному дослідженні матеріалу собаки.
8 січня 2024 року проведено позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Кіндрашівської сільської ради. У результаті:
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оголошено неблагополучний пункт з приводу сказу та введено карантинні обмеження в с. Гусинка Кіндрашівської сільської ради з 08.01.2024;
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визначено загрозливу зону в с. Вишнівка Кіндрашівської сільської ради з прилеглими лісовими та польовими масивами;
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визначено зону спостереження в с. Просянка, с. Моначинівка Кіндрашівської сільської ради з прилеглими лісовими та польовими масивами.
Також затверджений План комплексних заходів щодо ліквідації сказу на території с. Гусинка. План передбачає імунізацію собак, кішок та інших тварин у громадському утриманні проти сказу в неблагополучному пункті, загрозливій зоні та зоні спостереження.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харківській області з початку 2023 року сказ у тварин було діагностовано
107 разів.