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10.01.2024  20:14   Рита Парфенова

На Харківщині скажений собака покусав свою господиню

У селі Гусинка Кіндрашівської громади Куп’янського району 2 січня стався випадок сказу у домашнього собаки.

сказ собаки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Тварина проявила зміну поведінки, стала пригніченою, відмовилася від їжі. Протягом двох днів пес, намагаючись його погодувати, наніс покуси одній з господарок, а ввечері загинув.
 
Згідно з результатами експертизи Харківської регіональної державної лабораторії Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 05.01.2024 №000013, виявлено антиген вірусу сказу у вірусологічному дослідженні матеріалу собаки.
 
8 січня 2024 року проведено позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Кіндрашівської сільської ради. У результаті:
  • оголошено неблагополучний пункт з приводу сказу та введено карантинні обмеження в с. Гусинка Кіндрашівської сільської ради з 08.01.2024;
  • визначено загрозливу зону в с. Вишнівка Кіндрашівської сільської ради з прилеглими лісовими та польовими масивами;
  • визначено зону спостереження в с. Просянка, с. Моначинівка Кіндрашівської сільської ради з прилеглими лісовими та польовими масивами.
Також затверджений План комплексних заходів щодо ліквідації сказу на території с. Гусинка. План передбачає імунізацію собак, кішок та інших тварин у громадському утриманні проти сказу в неблагополучному пункті, загрозливій зоні та зоні спостереження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області з початку 2023 року сказ у тварин було діагностовано 107 разів.

 

Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  сказ, карантин, харків
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