Військові рф обстрілювали мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
Окупанти завдали авіаційних ударів в районі населених пунктів Петропавлівка, Вільча та Вільхуватка Харківської області.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, серед них:
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 5 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 10 січня 2024 року.
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