Комунальники Харкова закрили контури усіх вибитих ворожими обстрілами вікон

У житлових будинках, які зазнали пошкоджень унаслідок ворожих обстрілів у період з 29 грудня по 3 січня та з 7 по 8 січня, провели закриття всіх віконних контурів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
Протягом цього часу було виявлено більше 3,2 тис. вибитих вікон у житлових квартирах, а також понад 1,3 тис. пошкоджень в місцях загального користування.
Під ворожі удари пострапили будинки у Шевченківському, Київському, Основ’янському, Слобідському та Холодногірському районах.
Комментариев: 0
Сьогодні потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти. А з романтикою треба бути акуратнішим: легке захоплення здатне перерости в глибоке почуття.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується дрібний сніг, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову.
10 січня вся планета відзначає Всесвітній день метро.
влажность:
давление:
ветер: