10.01.2024 19:00 Рита Парфенова

Комунальники Харкова закрили контури усіх вибитих ворожими обстрілами вікон

У житлових будинках, які зазнали пошкоджень унаслідок ворожих обстрілів у період з 29 грудня по 3 січня та з 7 по 8 січня, провели закриття всіх віконних контурів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Протягом цього часу було виявлено більше 3,2 тис. вибитих вікон у житлових квартирах, а також понад 1,3 тис. пошкоджень в місцях загального користування.

Під ворожі удари пострапили будинки у Шевченківському, Київському, Основ’янському, Слобідському та Холодногірському районах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через ракетні удари по Харкову в період з 29 грудня 2023 року по 8 січня 2024 року у медичних закладах міста наразі перебуває 16 поранених.