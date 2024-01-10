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10.01.2024  18:34   Рита Парфенова

Як виглядає місто на Харківщині після ворожого обстрілу (фото)

Цивільна інфраструктура міста Вовчанська отримала пошкодження внаслідок свіжих ворожих обстрілів.

На Харківщині внаслідок чергових ворожих обстрілів Вовчанська пошкоджена цивільна інфраструктура
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області

9 січня близько 19:00 російські військовослужбовці вчинили новий обстріл міста, що призвело до ушкоджень приватних будинків та господарчих споруд.

За отриманими відомостями, окупанти використовували артилерію для атаки міста.

На Харківщині внаслідок чергових ворожих обстрілів Вовчанська пошкоджена цивільна інфраструктура

Під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські захисники відбили 8 ворожих атак в районі Синьківки.

На Харківщині внаслідок чергових ворожих обстрілів Вовчанська пошкоджена цивільна інфраструктура

На Харківщині внаслідок чергових ворожих обстрілів Вовчанська пошкоджена цивільна інфраструктура

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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