10.01.2024 18:34 Рита Парфенова

Як виглядає місто на Харківщині після ворожого обстрілу (фото)

Цивільна інфраструктура міста Вовчанська отримала пошкодження внаслідок свіжих ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області

9 січня близько 19:00 російські військовослужбовці вчинили новий обстріл міста, що призвело до ушкоджень приватних будинків та господарчих споруд.

За отриманими відомостями, окупанти використовували артилерію для атаки міста.

Під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські захисники відбили 8 ворожих атак в районі Синьківки.