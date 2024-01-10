10.01.2024 17:58 Дмитро Колонєй

Як гасили пожежу у обстріляному навчальному закладі розповіли харківські рятувальники (фото)

Харківські пожежники гасили будівлю після влучання авіабомби окупантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, 10 січня близько 14:30 російські війська скинули 2 керовані авіаційні бомби на село Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок одного із влучань частково зруйновано будівлю навчального закладу, в ній трапилась пожежа.

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На її ліквідацію були залучені 2 оперативні відділення 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 2-х одиниць техніки та 10 чоловік особового складу. Площа горіння становила близько 80 кв.м. Вогонь вдалось ліквідувати о 16:20.

Друга бомба потрапила в землю на території приватного сектору. Внаслідок її вибуху загинула 48-річна місцева мешканка. Крім того, пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків та магазин.