    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Як гасили пожежу у обстріляному навчальному закладі розповіли харківські рятувальники (фото)
10.01.2024  17:58   Дмитро Колонєй

Як гасили пожежу у обстріляному навчальному закладі розповіли харківські рятувальники (фото)

Харківські пожежники гасили будівлю після влучання авіабомби окупантів.

Обстріл Харківщини: Загасили пожежу у обстріляному навчальному закладі рятувальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 10 січня близько 14:30 російські війська скинули 2 керовані авіаційні бомби на село Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок одного із влучань частково зруйновано будівлю навчального закладу, в ній трапилась пожежа.  
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
На її ліквідацію були залучені 2 оперативні відділення 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 2-х одиниць техніки та 10 чоловік особового складу. Площа горіння становила близько 80 кв.м. Вогонь вдалось ліквідувати о 16:20. 
 
Обстріл Харківщини: Загасили пожежу у обстріляному навчальному закладі рятувальники
 
Обстріл Харківщини: Загасили пожежу у обстріляному навчальному закладі рятувальники
 
Обстріл Харківщини: Загасили пожежу у обстріляному навчальному закладі рятувальники
 
Друга бомба потрапила в землю на території приватного сектору. Внаслідок її вибуху загинула 48-річна місцева мешканка. Крім того, пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків та магазин.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вбили жінку на Харківщині.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.01 Надзвичайні події Харківщина на ранок 10 січня. Оперативна обстановка від ДСНС 09.01 Надзвичайні події У передмісті Харкова вогонь знищив лазню 09.01 Надзвичайні події Харківська бабуся ледь не згоріла у власній будівлі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 