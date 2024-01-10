10.01.2024 21:00 Євген Клочко

Газети, сіль та пилосос: лайфхаки, які допоможуть швидко висушити мокре взуття

Морозна зима найчастіше стає випробуванням для нашого взуття. Незважаючи на якість та теплоізоляцію, несподіваний дощ чи снігопад можуть перетворити її на жалюгідне видовище. Щоб швидко та ефективно повернути їм сухість, можна вдатися до кількох простих, але ефективних методів, якими діляться журналісти сайту РЕДПОСТ.

Корисні лайфхаки, як швидко висушити мокре взуття

За допомогою солі

Один з лайфхаків, який можна застосувати, ґрунтується на використанні звичайної солі. Спочатку вона нагрівається на сковороді, а потім акуратно висипається в щільну шкарпетку і розподіляється всередині мокрого взуття. Якщо сіль встигла охолонути, а волога залишилася всередині, цю процедуру можна повторити. Це ефективний метод, який допоможе швидко висушити взуття.

Газети чи туалетний папір

Якщо немає доступу до електрики, можна скористатися газетами або туалетним папером. Зім'яті газети щільно набиваються всередину, і з часом, коли вони насичуються вологою, їх слід замінювати. Цей метод підходить для мембранних матеріалів та замші, проте при використанні газет слід бути обережними: вони можуть залишити сліди друкарської фарби, тому для світлого взуття краще вибрати туалетний папір.

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Силікагель

Спеціально висушений гель, відомий як силікагель, може бути ефективним рішенням. Зазвичай він іде в комплекті із взуттям у невеликих пакетиках, що містять прозорі кульки. Просто помістіть мішечки з кульками всередину взуття на 1-2 години, а потім просушіть на батареї для повторного використання.

Пилосос

У разі нагальної потреби, за наявності електрики, можна скористатися пилососом для висушування взуття. Цей прилад швидко забирає зайву вологу з матеріалу взуття, займаючи приблизно 15 хвилин на кожен черевик.