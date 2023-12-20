20.12.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області з початку року сказ у тварин було діагностовано 107 разів

На території Харківської області продовжується епізоотія сказу, яка охоплює нові території. З початку року в регіоні вже зареєстровано 107 випадків сказу у тварин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Так, за останній тиждень було зареєстровано 2 випадки сказу тварин у населених пунктах Печенізької ОТГ Чугуївського району (випадки сказу не реєструвались з липня 2018 року) та по 1 – Зачепилівської ОТГ Красноградського району (сказ не реєструвався з грудня 2020 року), Солоніцевській ОТГ Харківського району (сказ не реєструвався з серпня 2018 року).

З початку грудня зареєстровано 10 випадків сказу тварин, ще по 1 – у Савінській ОТГ Ізюмського району, Сахновщинській Красноградського району, Шевченківській ОТГ Куп’янського району, Зміївській та Слобожанській ОТГ Чугуївського району та м. Харків.

Провідну роль у епізоотії на сьогодні, як і у попередні роки, відіграють коти (56 випадків), дещо поступаються їм собаки (30 випадків). До епізоотичного процесу залучені також сільськогосподарські тварини – 9 голів великої рогатої худоби, коза та кінь, 10 – у диких тварин ( 9 лисиць та куниця).

Всього з початку року за медичною допомогою з приводу ушкоджень, нанесених тваринами, звернулись 2694 особи, що на 88,0% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Отримали призначення на антирабічне лікування 939 постраждалих (34,9% від тих, що звернулися за допомогою).

Фахівці зазначають, що сказ, у разі розвитку симптомів, стає невиліковним та завершується у 100% смертю хворого.

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