Який радіаційний фон в Харкові та області на 2 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 2 липня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 1 липня 2024 року.
Комментариев: 0
Не відкладайте справи на потім, щоб не проґавити можливості. Сьогоднішні зусилля можуть відкрити нові перспективи у різних сферах.
Увесь день небо буде ясним, і хмари не з'являться до самого вечора. Опадів не очікується.
2 липня відзначають День податківця України.
влажность:
давление:
ветер: