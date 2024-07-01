01.07.2024 09:30 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 1 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 1 липня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 13

Золочів - 12

Богодухів - 11

Коломак - 11

Великий Бурлук - 11

Печеніги -13

Слобожанське - 14

Куп’янськ - 12

Красноград - 11

Лозова - 10

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 30 червня 2024 року.