Який радіаційний фон в Харкові та області на 30 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 30 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 29 червня 2024 року.
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День не підходить для терплячої та посидючої роботи, можливі дратівливість та розсіяність. Краще уникати важливих рішень та великих покупок, приділивши більше часу позитивним емоціям та відпочинку.
Протягом дня небо залишатиметься безхмарним, погода буде ясною до пізнього вечора. Опадів не очікується.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
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