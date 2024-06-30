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30.06.2024  12:07   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 30 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 30 червня 2024 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

  • Золочів - 11
  • Харків - 12
  • Богодухів - 14
  • Коломак - 12
  • Великий Бурлук - 10
  • Печеніги -11
  • Слобожанське - 14
  • Куп’янськ - 12
  • Красноград - 12
  • Лозова - 11
  • Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 29 червня 2024 року.

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